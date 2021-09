BMW dévoile son Concept CE 02 ; une mini-moto éléctrique pour les grands enfants de la ville ?

Un produit, comparativement, moins puissant et disposant d'une autonomie réduite par rapport au scooter électrique CE-04 dévoilé en juillet dernier par la firme. Mais, dans le cas du CE-02, BMW vise avant tout un public jeune, de 16 ans et plus.

« Le BMW Motorrad Concept CE 02 est un compagnon fiable au quotidien. Vous l'aimez parce qu'il est toujours là pour vous et qu'il fonctionne, même si vous ne la traitez pas toujours avec le plus grand soin. Et grâce aux stickers, aux bandes et aux autres formes de personnalisation, il est clair pour tout le monde qu'il vous est propre. Il incarne la liberté et l'insouciance de la jeunesse, un peu comme un skateboard sur deux roues », explique Alexander Buckan, responsable du design des produits BMW Motorrad.

La firme compte également mettre en vente deux modèles de veste, l'un pensé pour les femmes en orange fluo, l'autre pour les hommes avec des teintes blanches et pétroles, dans un design annoncé décontracté et des couleurs s'inscrivant dans une continuité avec celles du véhicule. Suffisant pour séduire de (plus ou moins) jeunes acheteurs ?