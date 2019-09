BlaBlaCar acquiert un autre service d'autobus, Busfor, et grandit vers l'est de l'Europe

« À l'aube, regardez à l'est »

Le bus, parfait complément du covoiturage ?

Source : BlaBlaCar

BlaBlaCar continue de grandir. La société, qui s'est peu à peu éloignée de son modèle original de covoiturage, est sur le point d'acquérir Busfor, la plateforme de réservation de bus qui opère en Russie, en Ukraine et en Pologne.», réagit Nicolas Brusson, P.-D.G. et co-fondateur de BlaBlaCar. «», explique-t-il.Bien implantée en Europe de l'ouest, où BlaBlaBus est opérationnel en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Italie depuis le rachat de Ouibus à la SNCF , l'entreprise a désormais des ambitions à l'est, où le marché est plus fragmenté. «», se félicite la firme française.BlaBlaCar, qui ne communique pas le montant de la transaction, confirme vouloir devenir une référence du transport sur l'ensemble du vieux continent. Pour ce faire, l'entreprise compte poursuivre ses efforts en développant son réseau de bus, qu'il considère comme l'alternative économique idéale au covoiturage.», fait savoir la compagnie. Le bus est une garantie de voyager (pas d'annulation) et permet de relier les grandes villes, alors que le covoiturage est une option plus risquée mais parfois indispensable pour se rendre dans des villes plus petites. Avec les deux, BlaBlaCar s'assure de couvrir de larges portions du territoire tout en s'imposant comme le leader du transport low-cost.