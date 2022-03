Cyberguerre : pourquoi opter pour une solution de sécurité européenne ?

Même si les pays membres de l’UE et de l’OTAN qui soutiennent ouvertement l'Ukraine face à Vladimir Poutine ont constaté une multiplication par 100 des cyberattaques perturbatrices contre leurs infrastructures numériques, l’Ukraine reste la principale cible des cyberattaques.

En janvier, 70 sites gouvernementaux ukrainiens ont été dégradés et mis hors-ligne. En février, ce sont les deux plus grandes banques du pays qui ont été mises hors-ligne suite à une attaque DDoS. Puis, quelques jours plus tard, de la même façon, des sites militaires et gouvernementaux ukrainiens ont été détruits…

Bien sûr, l’Ukraine a riposté alors que son gouvernement appelait à la constitution d’une cyberarmée de volontaires. Et le collectif Anonymous a déclaré la cyberguerre à la Russie en détruisant le réseau interne des chemins de fer biélorusses et près de 300 sites internet d'entreprises en Russie.

Mais, à force de se rendre coup pour coup, les hackers finissent par viser les citoyens avec des campagnes de phishing et autres logiciels malveillants.

Alors, en plus de fournir, depuis le début du conflit, des conseils techniques et des renseignements sur les menaces aux personnes et organisations en Ukraine ainsi qu’aux pays membres de l’OTAN et de l’UE, Bitdefender multiplie les actions en faveur de la cyberprotection des Ukrainiens.

Ainsi, en collaboration avec la Direction nationale roumaine de la cybersécurité (DNSC), l'entreprise offre des licences gratuites de son outil Bitdefender Total Security à tout citoyen, entreprise ou institution ukrainien, et l’entreprise le fera aussi longtemps que nécessaire.

Pour les utilisateurs du reste du monde, Bitdefender rappelle qu’ils peuvent renforcer leur protection électronique et parer les arnaques en ligne grâce à Bitdefender Total Security, actuellement en promotion.

Mais l’entreprise roumaine va encore plus loin dans sa solidarité avec le peuple ukrainien. À l’instar de nombreuses autres entreprises internationales qui ont pris la décision de sanctionner la Russie selon leurs moyens, Bitdefender a annoncé suspendre toutes ses ventes en Russie. L'éditeur ajoute cependant ne pas avoir banni toutes les adresses IP en masse et précise que les citoyens russes sont en mesure de récupérer l'outil gratuit de détection de malware.