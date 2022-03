Protégez-vous des menaces avec Bitdefender grâce à son offre antivirus imbattable

Bitdefender est une entreprise roumaine qui a vu le jour il y a maintenant 21 ans de cela. Durant toutes ces années, ils n'ont cessé de s'améliorer afin de se hisser au sommet de la protection antivirus, en se situant toujours à la pointe des innovations. Que ce soit au niveau de leur antivirus ou des mises à jour face à de nouvelles menaces, Bitdefender est aujourd'hui un incontournable dans le domaine de la cybersécurité.

Avec Bitdefender, vous allez pouvoir visiter vos sites préférés et faire vos achats en ligne sans craindre une quelconque tentative de vol de données. En effet, la suite logiciel va identifier toute tentative d'intrusion et vous prévenir si le site sur lequel vous vous apprêtez à vous rendre est sécurisé ou non.

Vous allez créer un compte sur un site ? Bitdefender vous suggère un mot de passe créé aléatoirement et hautement sécurisé afin de le rendre inviolable. Celui-ci est ensuite stocké dans le coffre-fort Bitdefender hautement sécurisé et certifié AES 256 auquel vous et vous seul avez accès. Et grâce à l'extension du navigateur, vous pouvez les retrouver automatiquement à chaque nouvelle authentification.

Et avec ses mises à jour régulières, vous n'avez pas à craindre une quelconque obsolescence. Les équipes de Bitdefender travaillent au quotidien pour contrer chaque virus, malware, phishing, ransomware et autre et les intégrer dans la mise à jour de la base virale.