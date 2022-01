Avec son offre à -60%, Bitdefender vous propose le meilleur des antivirus à petit prix !

Les menaces inhérentes à internet étant toujours plus intrusives et nombreuses, il est crucial de se tourner vers des solutions efficaces destinées à sécuriser aux mieux nos données. Depuis pas moins de 20 ans, Bitdefender équipe des millions de particuliers, d'entreprises et d'institutions à travers 170 pays. Une renommée qui permet à Bitdefender d'attester son statut de leader de confiance en matière de protection en ligne. Réduction massive des malwares, ransomwares ou tentatives de phishing, mais aussi protection renforcée de la vie privée voire cyber-résilience, Bitdefender agit sur tous les fronts.

Il faut dire que l'entreprise ne lésine pas sur les moyens quand il s'agit de développer de nouveaux produits. Les importants fonds d'investissement dans la recherche et le développement illustrent cette envie d'anéantir les menaces du web. Une ambition qui résonne comme une évidence : aujourd'hui, 400 nouvelles menaces sont découvertes par minute et répondent à 30 milliards de requêtes chaque jour. Conscient de ce constat, Bitdefender a été la première entreprise à innover dans les technologies antimalwares, la sécurité des réseaux internet et l'intelligence artificielle.