Audi va stopper la production de voitures à moteur à combustion d'ici 2033

Markus Duesmann entend cependant être prêt à s'adapter à la loi de l'offre et de la demande plutôt qu'à un exercice de contrainte à l'égard d'acheteurs potentiels de plus en plus orientés vers l'électrique plutôt que le thermique : « Je ne crois pas au succès des bans. Je crois au succès de la technologie et de l'innovation. Le moment exact de l'arrêt du moteur à combustion chez Audi sera finalement décidé par les clients et la législation. »

Mais avant de tourner définitivement la page du thermique, la firme se tient prête à répondre à des demandes de marché précises, où la transition vers l'électrique pourrait être plus longue : « La société [Audi] s'attend à une demande continue en Chine au-delà de 2033, c'est pourquoi il pourrait y avoir une offre de véhicules avec des moteurs à combustion fabriqués localement. »

La firme avait annoncé en décembre 2020 préparer une enveloppe de 15 milliards d'euros pour accélérer le développement de la recherche concernant ses véhicules électriques et hybrides, tandis que son nouveau véhicule électrique SUV, le Q4 Sportback e-tron, est disponible à la précommande depuis le 21 juin dernier.