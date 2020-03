Goove.app : une web app gratuite pour faire du sport chez soi, sous haut patronage du gouvernement

© Pixabay

Une version grand public et gratuite spécialement proposée pendant le confinement

Faites de l'exercice, avec pédagogie

Le décret du 16 mars 2020 a instauré de sérieuses restrictions de déplacements, en vigueur depuis le mardi 17 mars, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Le confinement n'interdit pas aux Français de pratiquer une activité sportive en extérieur, comme la course à pied, à condition que celle-ci soit pratiquée à titre individuel et près de chez soi. Mais alors que certains français souffrent de voir leur salle de sport portes closes, une web app, Goove.app , propose de faire de l'exercice à domicile. Le tout chapeauté par l'État.Goove.app, c'est une web application disponible sans téléchargement et pouvant fonctionner sur ordinateur, smartphone et tablette. Celle-ci, d'ordinaire, est destinée à accompagner les bénéficiaires atteints de maladies chroniques, les seniors et les actifs sédentaires, en proposant des programmes personnalisés pour entretenir et améliorer leur condition physique. Elle propose deux abonnements mensuels à 50 euros et un pack à 360 euros qui permettent de bénéficier de deux bilans de condition physique, de séances personnalisées et de cours mini collectifs. Goove.app possède également une version « pro » qui s'adresse aux structures sportives, de santé, aux kinésithérapeutes et aux collectivités.Depuis le jeudi 19 mars, Goove.app est disponible gratuitement et sans téléchargement dans une version grand public, spécialement conçue pour accompagner le plus grand nombre de Français durant cette période de confinement, qui pourrait bien aller au-delà des deux semaines., assure la plateforme.La web application, qui ne nécessite aucune donnée personnelle, propose deux types de séances : vous avez ainsi le choix entre le renforcement musculaire, et la souplesse. Chacune des deux thématiques propose douze séances pouvant être réalisées chez vous, au moment qui vous le convient le mieux.Chaque séance est découpée en différents exercices. Pour chacun d'entre eux, il est indiqué le nombre de mouvements et de séries à effectuer, ainsi que le temps de récupération entre les séries. Une séance peut durer entre 20 et 40 minutes en moyenne. Notons que tous les exercices sont accompagnés d'une vidéo explicative destinée à vous faire faire les bons mouvements, ce qui vous évitera les blessures et vous permettra d'optimiser votre entraînement. La vitesse de lecture de la vidéo peut aussi être ajustée. On ajoutera, pour terminer, que les pratiquants dépourvus d'outils comme des haltères se voient proposer des solutions de secours.Si cette application, qui ne collecte pas de données et jouit d'une certaine pédagogie, ne séduira pas tous les Français, certains pourraient voir en elle une alternative crédible à leur salle de sport.