Avec Touring Bird, Google vous aide à mieux planifier vos voyages

Google veut de l'authentique

Conçue en 2016, l'incubateur Area 120 est un espace destiné aux employés de la compagnie qui souhaitent se pencher sur la création de leur propre projet startup. Venu tout droit de ce laboratoire, Touring Bird se destine à « aider les voyageurs à explorer, comparer et réserver des circuits, billets et activités de plusieurs fournisseurs à travers le monde - le tout en un seul endroit ».Destiné au mobile et très proche d'une application, le site propose de nombreuses activités selon la ville de destination de l'utilisateur.Néanmoins, seules une vingtaine de villes sont disponibles à ce jour, majoritairement aux États-Unis et en Europe, à l'exemple de Boston, Chicago, Londres, Paris, New York ou encore New Delhi.Avantage principal : la recherche inclut des filtres qui permettent de trier les résultats selon la durée de l'activité, le prix, les horaires et la politique d'annulation. Des conseils pratiques sont disponibles, indiquant par exemple l'heure à laquelle il y a le moins de monde, ou l'accès le plus rapide.L'utilisateur peut enregistrer une activité grâce à la fonctionnalité de sauvegarde, présente sous forme de simple signet. Pour mettresur pieds, près de 400 contributeurs locaux ont renseigné des informations sur 25 000 activités et 2 000 conseils personnels.