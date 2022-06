WhatsApp : cette fonctionnalité vous aidera à y voir clair dans le brouhaha des conversations de groupe

Désormais, lorsque vous effectuerez ou rejoindrez un appel de groupe sur WhatsApp, il vous sera possible de mettre en sourdine spécifiquement un ou plusieurs participants, dans l’éventualité où ces derniers auraient omis de le faire eux-mêmes. Pour cela, il vous suffira de cliquer sur les profils concernés afin d’y faire apparaître un menu contextuel, avec une option de mute (ainsi que la possibilité d'envoyer un message à un membre en toute simplicité). L’information nous vient directement de Will Cathcart, responsable de WhatsApp, et a été partagée par le média The Verge.