Le Père Noël débarque à nouveau sur WhatsApp, et son "06" devrait être très convoité

Cette opération marketing qui ravit petits et grands a été conçue par l'agence de publicité parisienne BETC, par sa filiale spécialisée dans le numérique BETC Fullsix et par le studio de création Le Studio Digital. Le service proposé par Bouygues Telecom sur WhatsApp est évidemment gratuit. Il fonctionne à l'aide de l'intelligence artificielle, qui œuvre à la personnalisation et à la synchronisation des messages.