L'application photo Moment ne sera plus mise à jour sur Android

© Moment

Lire aussi :

Il existe désormais une application Android unique qui centralise Word, Excel et PowerPoint



Un parc Android trop disparate

Via : Android Community

En cause ? La trop grande disparité de modules photo et de particularités logicielles propres à chaque constructeur de smartphones sur Android.Dans un email envoyé à ses clients, Marc Barros, co-fondateur de Moment, explique que son entreprise n'a pas les ressources de développement nécessaires pour faire en sorte que son application fonctionne sur tous les nouveaux appareils Android.Toujours est-il que l'application Moment Pro Camera reste disponible sur le Google Play Store. Elle ne sera plus mise à jour, et l'entreprise confesse qu'elle est amenée à disparaître des rayonnages du magasin d'applications à terme.Bien que les lentilles Moment fonctionnent tout aussi bien avec les applications photo natives des smartphones, Pro Camera avait ses vertus. Notamment en matière de correction d'objectif pour la lentille anamorphique vendue par le constructeur.Aussi, Moment recommande à ses utilisateurs de se tourner dorénavant vers l'application Filmic Pro (vendue 12,99 €), ou vers le programme gratuit Handbrake pour la correction d'objectif. Enfin, l'entreprise rassure ses fans et promet que cette décision n'engage que l'application, et non pas les futurs accessoires qu'elle pourra mettre en vente.