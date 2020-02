L'application de quiz en direct HQ Trivia met la clé sous la porte

© HQ Trivia

Un rachat finalement avorté

Un management en question

Source : CNN

À son lancement, en octobre 2017, HQ Trivia a rapidement séduit. Son principe : des quiz en direct, une à deux fois par jour, permettant aux meilleurs joueurs de remporter de l'argent. En mars 2018, l'application avait ainsi regroupé 2,3 millions d'utilisateurs en même temps, lors d'une session exceptionnelle. Et à la même période, l'entreprise développant le jeu avait réussi à lever 15 millions de dollars (environ 13,8 millions d'euros).Pourtant, moins de deux ans après cette période de gloire, HQ Trivia est contrainte de cesser ses activités. C'est ce qu'a annoncé son P.-D.G., Rus Yusupov, expliquant que «». Par conséquent, l'entreprise va devoir fermer et se séparer des 25 employés composant actuellement son effectif.Pour sauver l'application, Yusupov s'était toutefois mis en quête d'un acquéreur. Et l'opération semblait en bonne voie, dans la mesure où une entreprise s'était montrée intéressée et avait envoyé une offre de rachat. Mais la transaction a finalement échoué, pour des raisons inconnues, selon le dirigeant de HQ Trivia.Néanmoins, les difficultés auxquelles l'application était confrontée n'étaient pas nouvelles. Car après avoir connu le succès, elle avait vu sa popularité décroître. En raison notamment d'une concurrence de plus en plus dense sur le créneau du quiz en direct, elle avait dû revoir ses dotations à la baisse, ce qui avait poussé les utilisateurs à déserter progressivement.Par ailleurs, en interne, le management a été largement critiqué par les employés. Seul aux commandes depuis la mort de l'autre cofondateur, Colin Kroll (victime d'une overdose de drogue en décembre 2018), Rus Yusupov a ainsi fait l'objet d'une pétition contre lui, lancée par une partie de l'équipe. Une initiative à laquelle le dirigeant a réagi... en licenciant les responsables de la fronde. Cette dérive autoritaire n'aura finalement pas suffi à sauver l'entreprise, et c'est finalement toute l'équipe qui doit désormais s'interroger sur son avenir.