Apple supprime l'application qui transformait virtuellement votre iPhone en iPod

Le retour de l'iPod Classic pour les fans historiques de la marque

Apple ne plaisante pas avec les règles de son App Store

Source : The Verge

Son éditeur promet une mise à jour qui devra être validée par les équipes du constructeur californien.Rewond était une application aussi basique que très efficace pour les nostalgiques. Elle permettait de transformer l'écran de son iPhone en iPod Classic, le baladeur MP3 qui a redonné un second souffle à la marque en 2001.L'application permettait ainsi d'accéder à sa musique grâce à une molette tactile, l'interface utilisée sur les iPod pour naviguer dans les menus comme l'écran original et son logiciel y avaient été reproduits à l'identique.Seulement ce petit regain de nostalgie n'a pas du tout été du goût d'Apple qui a supprimé purement et simplement l'application de son App Store. Seuls les utilisateurs ayant déjà téléchargé le logiciel peuvent aujourd'hui en profiter.Pour justifier son geste, Apple explique que les équipes de Rewond ont copié le design de l'iPod originel, déposé par le constructeur, mais aussi facturé une option permettant d'accéder depuis le logiciel à ses playlists Apple Music. Or, si cela a été validé par les équipes d'Apple, c'est normalement interdit par les règles d'utilisation de l'App Store.L'éditeur de Rewond explique donc sur sa page Medium que l'application va être soumise à nouveau à Apple, après quelques ajustements ; néanmoins, on doute fortement les équipes de validation ne la laissent passer une nouvelle fois, à moins d'un changement radical d'interface.Le projet le plus avancé et le plus viable serait le retour de Rewond via une application web. Les utilisateurs pourront passer par Safari ou tout autre navigateur iOS pour y accéder. Si l'opération ne sera pas des plus pratiques, elle permettra tout de même de retrouver un peu des sensations procurées par l'appareil, aujourd'hui disparu.