Samsung plancherait sur une nouvelle application de messagerie mail sur Android

Un service « Email Plus » pour améliorer la sécurité de l'application mail ?

D'autres services de messagerie à envisager en attendant

Quelques mois après avoir été pointé du doigt par Google pour son manque de sécurité, le client mail desemble en passe de changer de peau, ou au moins de revêtir de. C'est ce que laisse entendre un document déposé ce 1juillet parauprès de l', l'office britannique en charge de la propriété intellectuelle.S'il est encore trop tôt pour savoir précisément à quoi s'attendre, il y a fort à parier queaprès qu'elle ait été publiquement visée par Google pour ses lacunes en la matière., via le site hollandais, estime que la firme pourrait aussi proposer, sous l'appellation «» un service doté deen échange d'unde quelques euros.Pour l'heure nous ignorons encore si ce dépôt de propriété intellectuelle se concrétisera dans les faits. Par ailleurs, nous n'avons encoreque Samsung pourrait choisir pour cet éventuel nouveauEn attendant de pouvoir éventuellement compter sur un service de messagerie plus étoffé et plus fiable, les utilisateurs de smartphones Samsung (mais pas seulement) peuvent toujours se rabattre sur certaines valeurs sûres.Avec plus de 100 millions de téléchargements sur le Play Store Outlook de Microsoft est grand classique. Pour ceux qui regrettent la mise au placard du très estimé, quelques options intelligentes (et gratuites) peuvent également être étudiées, comme Spark Populaire chez les utilisateurs d'appareils iOS et macOS, le service de messagerie développé par l'équipe ukrainienne de Readdle est disponible depuis quelques mois sur Android.