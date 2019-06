Tinder : vous pourrez prochainement renseigner votre orientation sexuelle

© Tinder

Application inclusive

Neuf orientations sexuelles au choix



Asexuel(le) : qui ne ressent aucune attirance sexuelle



Demisexuel(le) : qui ne ressent une attirance sexuelle qu'en cas de lien émotionnel fort avec une autre personne



Pansexuel(le) : qui peut être attiré(e) par tout individu, quel que soit son genre (à ne pas confondre avec « bisexuel(le) » : qui peut être attiré(e) par un homme et une femme)



Queer : terme regroupant toutes les personnes s'identifiant à une orientation sexuelle non conforme aux normes sociales conventionnelles de genre, ou qui, plus généralement, refusent d'être étiquetées selon leur orientation sexuelle



En questionnement : qui s'interroge sur son orientation sexuelle

Source : The Verge

Le timing n'est sans doute pas choisi au hasard. Ce mois de juin 2019 est celui de la Fierté («»), dont le but est, notamment, de sensibiliser le grand public à la causea profité de cette période pour annoncer une évolution majeure de son application.En effet, il sera désormais demandé aux nouveaux inscrits de. Les utilisateurs déjà présents sur l'application seront également invités à modifier leur profil, en y ajoutant cette nouvelle information.De plus, les personnes à la recherche du grand (ou moins grand) amour pourront dorénavant. Jusqu'à présent, il était possible de demander à ne voir que des hommes, que des femmes, ou les deux, mais sans indication sur leurs préférences. Il s'agit donc d'une possibilité supplémentaire pour les utilisateurs, après l' ouverture à tous les genres Pour poursuivre cette politique d'inclusion,a prévu...(les inscrits peuvent en cocher jusqu'à trois différentes). Saurez-vous toutes les citer ?On vous donne la réponse : hétérosexuel(le), gay, lesbienne, bisexuel(le), asexuel(le), demisexuel(le), pansexuel(le), queer et en questionnement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec tous ces termes, petite session de rattrapage :La mise à jour de Tinder incluant cette nouvelle information est en cours de déploiement. Cependant, elle ne concerne pour l'instant que sept pays : les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Irlande, l'Inde, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.