Deliveroo ouvre un restaurant "partagé" à Hong Kong

Le premier restaurant physique de Deliveroo

Rationaliser les cuisines

Source : The Verge

Imaginez un nouveau concept : au lieu de vous faire livrer votre nourriture chez vous, vous vous rendriez dans un lieu physique, où un serveur prendrait votre commande. Et une fois les plats préparés, vous les emporteriez vous-même, pour les manger où vous le souhaitez. C'est ce que va désormais proposerà Hong Kong.Oui, c'est un restaurant à emporter.L'entreprise a en effet annoncé l'inauguration de son, au sein du territoire chinois. Sa particularité réside dans les, proposant à la fois des hamburgers, des pizzas, ou encore des nouilles chinoises. En plus de pouvoir prendre des plats à emporter, Deliveroo offre également la possibilité de passer commande via son application, pour se faire livrer à domicile.La société entend donc développer son business au-delà du commerce en ligne, via une présence physique. De cette façon, elle suit notamment les pas du géant de l'e-commerce chinois Alibaba, qui a ouvert une chaîne de magasins d'alimentation en Chine, appelée Hema. De son côté, Deliveroo prévoit déjà d'ouvrir d'autres restaurants si le succès est au rendez-vous, en commençant par Singapour.L'entreprise a baptisé son lieu «». Ce nom fait écho au service en ligne récemment lancé dans l'application, et disponible depuis octobre dernier en France. Elle permet aux utilisateurs de passer commande dans différents restaurants et de se faire livrer en une fois.Par ailleurs, le « Food Market » constitue une extension d'un autre programme élaboré par Deliveroo, appelé « Editions ». Celui-ci permet à plusieurs restaurants de partager des cuisines, afin de pouvoir livrer des repas à une clientèle située hors de leur zone de chalandise initiale. Un concept que l'on retrouve dans le « Food Market », qui regroupe cinq enseignes en un même lieu.