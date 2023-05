Voici notre Top 5 des applications dignes des meilleurs films hollywoodiens

Sorti en 1998, le film Taxi met en scène Daniel, ancien livreur de pizzas et chauffard à temps plein, dans des péripéties rocambolesques avec la police. On reconnaît que si Waze avait existé à l'époque du tournage du film, les aventures de ce fou de Daniel et d'Émilien auraient probablement été bien plus fades. Sans inciter à conduire en excès de vitesse, l'application Waze permet à l'utilisateur d'afficher sur une carte les points de contrôles par radar ainsi que les éventuels dangers et évènements routiers sur son trajet.