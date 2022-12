Top 5 des applications à posséder pour le jour de l'An sur son smartphone

Mukiz est un jeu de blind-test musical qui s'adresse à tous les individus qui aiment la musique et qui ont quelques connaissances dans le domaine. Facile à prendre en main, le jeu sur plateforme mobile permet de sélectionner une partie par style musical ou par playlist. On peut y jouer seul ou à plusieurs, et il est également possible de lancer des parties à distance avec ses amis et de communiquer via un chat intégré. Cette application prometteuse saura ravir les passionnés de musique de tous les âges.