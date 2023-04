Top 5 des applications à essayer pour Pâques

Cookpad : Recettes de Cuisine

Cookpad est une application qui permet de créer et de partager ses recettes tout en bénéficiant des astuces et conseils de sa communauté de cuisiniers amateurs. La version payante de l’app, sous forme d’abonnement, bénéficie de filtres de recherche premium et autorise l’accès aux recettes « Coup de Cœur » les plus appréciées des utilisateurs. L’outil permet également de créer son propre livre de recettes et de chercher des préparations culinaires adaptées à ses exigences alimentaires.