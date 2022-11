Voici "Mon identifiant SNCF", ou comment relier ses comptes OUIGO et SNCF grâce à un unique e-mail

Pour assurer une meilleure interopérabilité entre ses services et faciliter la navigation de ses clients, la SNCF a annoncé la mise à disposition de « Mon Identifiant Unique SNCF » à l'ensemble de ses voyageurs. L'idée globale est de rendre plus pratique et sécurisée la connexion à son compte OUIGO et aux autres sites et applications de la compagnie ferroviaire, grâce à un e-mail et un mot de passe uniques.