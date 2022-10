Top 5 des applications à installer sur votre smartphone... Si vous l'osez

Buy Or Not est une application dont la première vocation est d'aider le consommateur à décrypter l'étiquette du produit qu'il souhaite acheter. En scannant le code-barres de celui-ci, Buy Or Not met en évidence les potentiels additifs nocifs pour la santé présents dans la recette. L'application joue également un rôle de sensibilisation quant aux pratiques de l'entreprise qui fabrique le produit en question. Pour ce faire, Buy Or Not propose aux utilisateurs de créer des actions virtuelles au sein de l'application afin d'avertir le plus grand nombre sur certaines pratiques peu éthiques de certaines entreprises.