Des pirates Nord-Coréens ont volé des dizaines de millions dans les distributeurs de billets

Un cheval de Troie puissant

Lazarus, toujours dans les mauvais coups

Source : The Verge

Dans un rapport, l'entreprise Symantec, spécialisée en cybersécurité, indique que l'attaque a touché des. Et pointe la responsabilité de Lazarus, un groupe de hackers nord-coréens.Les pirates ont eu recours à un programme malveillant appelé «», un cheval de Troie particulièrement élaboré. Ils s'en sont servis pour infiltrer les serveurs contrôlant les distributeurs, afin d'intercepter leurs propres transactions, permettant ainsi de retirer l'argent. Le tout pour un butin s'élevant à desUne telle attaque n'est pas une première. En effet, en 2017, une trentaine de pays avaient vu plusieurs de leurs distributeurs piratés. De même, plus tôt cette année, un retrait d'argent massif avait été effectué simultanément dans 23 pays. Mais d'après Symantec, dans chacun de ces cas, les pirates avaient exploité les failles du système d'exploitation des distributeurs, qui a depuis été mis à jour, corrigeant au passage ces vulnérabilités.Pour la société de cybersécurité, les responsables de cette nouvelle attaque sont à chercher du côté de. Ce groupe de pirates, lié à la, n'en serait pas à son coup d'essai. Il s'est en effet fait connaître dès 2014, avec le piratage de Sony Pictures, dévoilant notamment des communications confidentielles et publiant des films avant leur sortie.Mais leur principal fait d'armes est sans doute le ransomware WannaCry , qui a sévi en 2017 et constitue une des plus grosses attaques informatiques jamais perpétrées dans le monde. Et ils seraient également impliqués dans le vol de 81 millions de dollars à la Banque centrale du Bangladesh , commis un an plus tôt.Cela fait déjà une belle liste de méfaits pour Lazarus. En fin de compte, la hausse du prix du carburant, c'est peut-être eux aussi.