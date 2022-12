Avatar 2 est bien sorti au cinéma en Russie grâce à des moyens, disons, détournés

Plusieurs cinémas russes diffusent Avatar 2 depuis quelques jours, en vantant la « haute qualité » des copies DCP qui proviendraient de certains pays amis de la Russie, comme le Kazakhstan. Les villes de Saint-Pétersbourg, Iekaterinbourg et Krasnoïarsk ont accueilli des projections non autorisées. On ignore comment les cinémas reçoivent précisément ces copies, même si l'hypothèse des transferts de torrents non répertoriés reste forte.