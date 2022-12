Un prochain Avatar qui durerait 6 heures... vraiment, James Cameron ?

C'était en décembre 2009, un certain Avatar arrivait dans les salles obscures. Nouveau porte-étendard pour la 3D, le film signé James Cameron fut également un énorme succès qui pulvérisa tous les records d'entrées au cinéma, et ce, malgré une longueur avoisinant les trois heures de visionnage. Rapidement, diverses suites furent évoquées, et depuis quelques jours, c'est d'ailleurs le second opus tant attendu, La Voie de l'Eau, qui est projeté dans les salles.