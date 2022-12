Quand le nouveau Avatar fait planter des cinémas japonais

La diffusion d'un long-métrage au cinéma, et en particulier celle d'un blockbuster, est complexe et coûteuse. En effet, les dispositifs audio et vidéo doivent répondre avec précision aux spécifications soumises par l'industrie. C'est du moins le cas pour les plus gros exploitants comme Pathé-Gaumont. Il faut également être en mesure de « lire » le film lui-même, qui peut peser plusieurs centaines de gigaoctets et demander des débits de données très élevés.