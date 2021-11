Le cinéma va perdre beaucoup d'argent, même après la COVID

Ces derniers jours, le vingt-cinquième James Bond, Mourir peut attendre, No Time to Die dans sa version originale, a dépassé les 730 millions de dollars de recettes issues de la billetterie, alors que le film est sorti au début de l'automne. Si l'on met de côté les films chinois Hi, Mom et The Battle at Lake Changjin, qui ont chacun dépassé la barre des 800 millions de dollars de recettes, Mourir peut attendre est le film hollywoodien qui a généré le plus gros chiffre d'affaires en 2021, assez loin devant le neuvième opus de la saga Fast & Furious (environ 720 millions de dollars).