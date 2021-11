Un film sort au ciné après avoir été dispo en SVOD plusieurs mois… et ça n’a pas d’influence sur son succès en salle !

Au premier abord, First Cow semble appartenir aux genres du drame et du western, son intrigue se déroulant dans l'Amérique du premier quart du 19e siècle. Son synopsis repose sur le fait que le lait (clandestin) d'une vache, la première introduite dans le coin, est la clef de la réussite d'une recette de beignets dans l'Oregon. Adaptation cinématographique du roman The Half-Life de Jonathan Raymond (2004) et septième long-métrage de Kelly Reichardt, First Cow ne présente pas de raison particulière d'apparaître comme un cas sans précédent dans l'histoire du cinéma en France.

Et pourtant, cette œuvre de 2 h 02 défraie la chronique depuis sa sortie dans 64 salles de l'Hexagone le 20 octobre dernier. Car si First Cow a obtenu un score de 96 % sur Rotten Tomatoes et un score de 4,4/5 côté journalistes sur Allociné, ce n'est pas tant la qualité du film qui est en cause. En effet, les amateurs de cinéma français abonnés à MUBI ont pu voir le film depuis plusieurs mois déjà, bien avant sa sortie en salles donc. Cela ne tient pas du fait d'une potentielle fuite ou encore d'un piratage.