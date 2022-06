Oui, les pirates peuvent aussi hacker les comptes que vous n'avez pas encore créés

Selon les experts en sécurité Avinash Sudhodanan et Andrew Paverd, des comptes peuvent être piratés avant même leur création. De nombreux sites web et services sur internet y seraient vulnérables : 35 des 75 sites web les plus populaires seraient sensibles à au moins une attaque de ce genre. Sont entre autres cités par les chercheurs Dropbox, Instagram, LinkedIn, WordPress et Zoom.

Les pirates doivent connaître certaines informations liées à la cible dont ils veulent prendre le contrôle d'un compte. Il peut s'agir d'une adresse email, d'un numéro de téléphone, d'un identifiant, ou d'autres données personnelles. Ces informations peuvent être glanées sur les réseaux sociaux ou via des bases de données recensant des fuites d'informations. Pour que la technique fonctionne, il faut que le pirate et la victime aient un accès simultané au compte en question.

D'après le rapport, cinq variantes de pré-hijacking ont été identifiées. Deux d'entre elles exploitent des failles concernant l'utilisation d'une même adresse email pour créer un compte via différentes routes, permettant au pirate qui a créé le compte dérouté d'accéder au compte légitime.