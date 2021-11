Comment des pirates utilisent des comptes Google Cloud pour miner de la crypto-monnaie ?

Les développeurs commettent quotidiennement des erreurs de cybersécurité, et c’est dans les détails que les pirates viennent chercher la moindre faille. Google recommande par exemple de ne pas laisser d’informations sensibles (crédits et certificats) sur un répertoire GitHub ouvert au public. Une authentification à deux étapes est également recommandée, par rapport au traditionnel mot de passe qui aujourd’hui ne suffit plus à garantir la sécurité d’un compte. Le hashage du code permet aussi une authentification et réduit le risque d’attaques.