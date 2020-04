Phishing : des millions d'euros d'aide destinés aux entreprises allemandes auraient été détournés

Les hackers demandaient des aides au nom des personnes ou sociétés piégées

Lire aussi :

Gmail signale pas moins de 18 millions de mails de phishing liés au coronavirus par jour



Entre 30 et 100 millions d'euros potentiellement perdus

Source : Handelsblatt

Peu importe que la pandémie de coronavirus tue des milliers de personnes chaque jour dans le monde, les hackers ne prennent pas de repos et continuent de sévir. C'est le cas notamment en Allemagne, où des escrocs ont profité du défaut de sécurité des demandes d'aide financière aux entreprises pour créer une copie du site officiel utilisé par la Rhénanie-du-Nord-Westphalie (l'un des seize Landtage allemands) et attirer des milliers de demandeurs tous tombés dans le panneau.Après avoir créé la copie du site officiel utilisé par les autorités, les hackers ont lancé une vaste campagne de phishing, par courrier électronique, de façon à attirer les utilisateurs (entreprises et travailleurs indépendants) vers le site fake, pour dérober l'ensemble de leurs données personnelles. Ensuite, les escrocs ont pu demander une aide financière au nom des personnes piégées, tout en se faisant verser les sommes sur leurs propres comptes bancaires.L'ampleur du détournement des pirates informatiques pourrait se chiffrer en millions d'euros. Il y a quelques jours, le ministère des Affaires économiques de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (RNW) indiquait avoir reçu plus de 380 000 demandes d'aide provenant d'entreprises de la région. 360 000 avaient déjà été approuvées, avec plus de 3 milliards d'euros versés.Dans le détail, les entreprises comptant jusqu'à cinq employés peuvent demander un apport de 9 000 euros, celles jusqu'à dix employés une aide de 15 000 euros, et les moyennes entreprises (50 salariés) ont droit à une aide de 25 000 euros. Le programme d'aide ayant duré de la mi-mars au 9 avril, la police estime, après avoir reçu 576 rapports officiels pour fraude, que le gouvernement allemand aurait perdu entre 31 et 100 millions d'euros.Les dirigeants du Landtag, eux, précisent qu'entre 3 500 et 4 000 demandes de financement frauduleuses auraient été déposées par les hackers. Les autorités auraient mis plus d'une semaine à réagir, alors que certains entrepreneurs avaient alarmé le gouvernement, lui indiquant ne pas avoir reçu l'aide soi-disant versée. En réalité, les fraudeurs avaient empoché la mise.Le gouvernement de RNW aura fait la terrible erreur de ne pas demander aux quémandeurs de scanner leurs documents d'identité. Pour prétendre à l'aide, les candidats n'avaient qu'à remplir des formulaires directement sur le site internet, sans vérification. Depuis, le site officiel a été remis en ligne avec une procédure de sécurité effective et renforcée.