Europol et plusieurs états démantèlent un réseau responsable d’un hacking à 100 millions

Un piratage massif qui a touché 41 000 entreprises et institutions financières

Le réseau GozNym était structuré comme une entreprise cybercriminelle

Les services de police européens et américains ont annoncé ce jeudi 16 mai 2019 le démantèlement d'un réseau cybercriminel ayant mené des attaques d'ampleur partout dans le monde.L'organisationaurait utilisé le malware russeafin de pirater des ordinateurs appartenant à des banques et des entreprises afin de leur dérober de l'argent. Les employés de ces sociétés pensaient accéder à une facture tout ce qu'il y a de plus classique mais permettaient au virus en ouvrant le lien de siphonner les informations financières présentes sur le stockage de la machine.Ces opérations auraient touché 41 000 entreprises et auraient rapporté pas moins de 100 millions de dollars selon Europol et les forces de police américaines.Les 10 personnes arrêtées sont originaires de Géorgie, d'Ukraine, de Moldavie mais également des Etats-Unis. La police a indiqué que 5 autres suspects russes sont en fuite et restent des fugitifs en raison de l'absence de traités d'extradition. Parmi eux le développeur de GozNym, qui «» indique le communiqué d'Europol L'agence de police décrit le réseau GozNym comme un exemple de «» avec plusieurs entités distinctes chargées d'héberger le, de chiffrer les informations ou encore de transférer et de blanchir l'argent récupéré.Cetted'envergure est qualifiée d'«» et a impliqué six pays dont l'Allemagne, la Bulgarie et les Etats-Unis. Europol se félicite de pouvoir unir ses forces à celles d'autres états pour «» dans ces affaires très complexes.