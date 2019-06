Selon Bercy, le site des impôts aurait subi une attaque informatique

Trois millions de connexions en 30 minutes

Des adresses IP venues de l'étranger

La déclaration de revenus aurait été impossible pour des centaines de milliers de personnes.Le site concerné,, aurait en fait, selon France Info, subi une attaque informatique dans la nuit de lundi à mardi.À la suite de cet événement, et comme toujours en cas de suspicion de n'importe quel type de, deux enquêtes distinctes ont été ouvertes : la première serait interne au ministère des Finances, et la seconde, confiée à l'ANSSI (l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information). Selon, «». Le site, par mesure de protection et comme le veut la procédure habituelle, s'est bloqué pour empêcher tout vol de données confidentielles.L'information viendrait d'une source proche de Bercy : parmi les trois millions de connexions, desauraient été identifiées comme suspectes.révèle également que cet événement a empéché «». Gérald Darmanin avait pour l'occasion accordé un délai de(qui s'est terminé jeudi soir) à tous les Français concernés par la zone 3 (départements n°50 à 974 et 976), qui devaient initialement déclarer leurs revenus avant le 4 juin, 23h59.Jusqu'ici, encore peu d'informations ont été dévoilées ; il faut donc attendre les résultats des deux enquêtes pour en savoir plus quant aux conséquences éventuelles de cette potentielle cyber-attaque...