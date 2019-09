L'IAB et les acteurs de la publicité en ligne veulent trouver une alternative aux cookies

Le problème des cookies selon les publicitaires

Comment et par quoi les remplacer ?

Source : TechCrunch

L'suggère que l'approche «» que promeuvent les cookies sur internet a conduit à la «» que nous subissons actuellement, et appelle à y mettre fin.L'est une forme de filiale sans but lucratif et dédiée à la recherche, de l', une association regroupant les. Dans un article de blog publié le 4 septembre,, vice-président du laboratoire, revient sur l'histoire de la publicité sur internet et la naissance des cookies - ces fichiers déposés sur votre ordinateur, permettant aux navigateurs de suivre vos allées et venues.Il les décrit d'abord comme ayant été, avant de souligner leurset d'appeler à y mettre en fin pour l'internet de demain. «», explique-t-il, soulignant ainsi le manque de prise réelle des internautes sur leurs préférences publicitaires. Les cookies HTTP sont en effet, aujourd'hui, les seuls dispositif permettant d'identifier les consommateurs en ligne.L'propose ainsi de nouveaux paramètres pour venir remplacer les cookies. Le suivi des consommateurs devraient se faire, selon Mitchell, grâce à. Chaque internaute posséderait le sien et il pourrait ainsi. Les allées et venues de chacun sur internet seraient ainsi liées à cet identifiant et les entreprises devraient «» de chaque utilisateur pour avoir accès au dit identifiant.Il souligne également que certains géants de l'internet ont déjà commencé à renforcer le contrôle de la confidentialité et à limiter l'efficacité des cookies, à l'image d'Apple, Google et Mozilla. Plusieurs voix se sont faites entendre pour critiquer cette idée, soulignant qu'un tel identifiant serait encore plus dangereux pour le respect de la vie privée numérique, et que les entreprises ne respecteraient pas les garde-fous qui pourraient être mis en place.