Une faille de sécurité détectée chez un prestataire de Mutuelles du Soleil

Un assuré pouvait accéder aux documents d'un autre

Source : Mutuelles du Soleil

Mutuelles du Soleil a relayé, ce vendredi en fin de journée, la faille de sécurité qui a touché le CIMUT, le centre informatique pour les mutuelles et organismes conventionnés du RSI de santé, accessoirement un prestataire de la mutuelle.La faille touchait à la sécurité des adresses électroniques permettant aux assurés de se connecter au service et d'accéder aux relevés de prestations du Régime Obligatoire., apprend-on.Le CIMUT, qui indique avoir corrigé la faille et signalé celle-ci à la CNIL, comme le veut la réglementation, fournit les solutions informatiques de nombreux organismes conventionnés par le Régime Obligatoire. Mutuelles du Soleil, par exemple, protège 300 000 personnes, dont 100 000 indépendants. La mutuelle a d'ailleurs tenu à rassurer ses adhérents en complémentaire santé en indiquant que la faille ne concernait pas ses extranets.