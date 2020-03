Facebook modifie ses plans pour Libra

© Marco Verch

Facebook veut calmer le jeu auprès des banques centrales

Calibra proposera le support d'autres devises dès la fin de cette année

Depuis sa présentation en juin dernier, le projet Libra soutenu par Facebook et quelques partenaires a pris du plomb dans l'aile.Les régulateurs de plusieurs pays ont vu d'un très mauvais œil l'arrivée de Facebook dans l'univers des cryptomonnaies et quelques partenaires attachés initialement au projet, comme les sociétés de paiement Visa ou Mastercard, ont depuis quitté l'association Libra Facebook a donc été obligé de revoir ses plans et l'on apprend aujourd'hui que Calibra, plateforme porteuse de la Libra, dont le lancement était prévu mondialement au cours de cet été, est repoussé au mois d'octobre.Comme prévu au départ, les fonctionnalités de Calibra devraient être disponibles à travers les messageries instantanées Facebook Messenger et WhatsApp , et permettront aux utilisateurs de gérer leur argent et de payer ses amis ou un commerçant directement via les applications.On ne sait toujours pas si Facebook proposera ce portage au lancement de l'application Calibra ou s'il faudra attendre plusieurs semaines supplémentaires pour profiter de l'intégration.S'éloignant des plans initiaux de Mark Zuckerberg, mais répondant à la pression des régulateurs financiers, le portefeuille numérique va finalement s'ouvrir à d'autres devises soutenues par les banques centrales comme le dollar américain ou encore l'euro. Si la cryptomonnaie Libra n'est pas abandonnée, elle est également reportée à une date indéterminée.», rappelle un porte-parole de Facebook dans une déclaration au siteAvec ce nouveau calendrier et ce changement de stratégie, Facebook entend améliorer ses relations avec les différents gouvernements en recentrant dans un premier temps son produit en une simple solution de paiement en ligne.Un bon moyen d'occuper le terrain et de capter une base d'utilisateurs conséquente avant de lancer le Libra plus discrètement, sans chercher à l'imposer à tout prix.