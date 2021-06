Daymak va lancer une voiture électrique qui mine des crypto-monnaies en stationnement

Halo Aviation, une compagnie britannique de transport en hélicoptère, a annoncé avoir passé commande pour 200 eVTOL auprès d'Eve, une filiale de l’avionneur brésilien Embraer. Une centaine de ces aéronefs à décollage vertical et à propulsion électrique devrait servir de taxis volants à New York, et une autre centaine devrait être déployée à Londres.