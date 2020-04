Cloudflare lance un DNS pour limiter l'accès aux sites Adulte

Un filtre bien plus complet pour bloquer l'accès au porno



Source : 01 Net

Cloudflare propose depuis quelques temps déjà un résolveur DNS gratuit , 1.1.1.1, qui permet d'éviter le suivi publicitaire sur le Web et qui se présente comme une alternative radicale au DNS proposé par Google.Le service diversifie aujourd'hui son offre avec 1.1.1.1. Ces nouveaux résolveurs apportent, en plus du respect de la vie privée, le blocage des sites malveillants et des sites pornographiques.Une fois le résolveur DNS modifié dans les réglages réseau de l'ordinateur ou directement sur la box internet, il sera impossible d'accéder à une longue liste de sites web pour adultes qui renverront une page blanche.Deux solutions s'offrent aux utilisateurs : soit le blocage des malwares, avec le DNS 1.1.1.2 (1.0.0.2 pour le DNS secondaire), soit le blocage total incluant le contenu porno avec le DNS 1.1.1.3 (1.0.0.3 pour le DNS secondaire).