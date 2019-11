Airbus CyberSecurity, un modèle de détection d'incidents selon l'ANSSI

© Airbus CyberSecurity

Airbus CyberSecurity a coché toutes les cases de l'ANSSI

Lire aussi :

Le projet de Cyber Campus ouvrira en 2020 ou 2021, la liste des organisations participantes connue



Source : Communiqué de presse

Airbus CyberSecurity a annoncé, jeudi 28 novembre, avoir reçu de la part de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSS) la qualification de Prestataire de Détection d'Incidents de Sécurité (PDIS). Il s'agit du niveau de sécurité le plus élevé dans le domaine de la cyber détection. Cette certification est stratégique pour les opérateurs d'importance vitale (OIV), qui ne peuvent faire appel qu'à des services qualifiés PDIS, comme l'est désormais Airbus CyberSecurity.La branche cyber d'Airbus répond aux exigences imposées par l'ANSSI, qu'elles soient techniques, de formation du personnel et de sécurité des locaux. Avant d'attribuer le précieux sésame, l'agence française a ainsi dû s'assurer de la sécurité des bâtiments et de celle de l'architecture du Centre opérationnel de cybersécurité (SOC). Elle a également audité la plateforme technique d'hébergement et jugé le niveau de sensibilisation et d'engagement éthique des employés., a réagi Frédéric Julhes, directeur d'Airbus CyberSecurity France.Aujourd'hui, Airbus CyberSecurity compte plus de 850 personnes dans ses rangs, réparties en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Allemagne, où elle assure la cyberdéfense des gouvernements, organisations et organismes de défense.