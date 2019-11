Des failles dans Chrome, Edge et Safari découvertes par des hackers chinois

Les navigateurs particulièrement visés par les failles de sécurité



Les éditeurs contactés et invités à corriger les problèmes découverts



La Tianfu Cup est l'équivalent du Pwn2Own , ce concours annuel qui se tient à Vancouver, et dont le principe est pour les experts en sécurité de dénicher des failles de sécurité encore inconnues dans les navigateurs et les systèmes d'exploitation.Le gouvernement chinois a interdit en 2018 à ses scientifiques de participer à l'événement et a préféré à la place créer son propre concours soutenu financièrement par de grandes entreprises locales comme Baidu, Alibaba et Tencent.Au total, 32 sessions de piratage ont eu lieu durant cette édition et ce sont les navigateurs web qui ont été les premiers à être visés par les hackers, Microsoft Edge en tête avec trois nouvelles failles découvertes, contre deux pour Chrome. Une vulnérabilité a été aussi découverte dans Safari, même si ce navigateur a présenté un challenge plus complexe.Parmi les autres logiciels piratés par les hackers, on retrouve Microsoft Office 365 et Adode PDF Reader. Des failles zero-day ont été aussi découvertes dans une station VMware et un routeur D-Link DIR-878.Les hackers ont essayé lors de la deuxième journée de la Tianfu Cup de s'attaquer au système mobile iOS d'Apple, mais les différents assauts n'ont rien donné.Le grand concours a été remporté par l'équipe 360Vulcan qui a gagné 382 500 dollars avec la découverte de ses nouveaux trous de sécurité. Les entreprises concernées ont été contactées afin de travailler à des correctifs pour leurs logiciels respectifs.