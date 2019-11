BlueKeep : que faut-il savoir de la faille de sécurité qui sévit en ce moment sur Windows ?

Eviter un nouveau WannaCry

Une menace réduite

Source : Engadget

Après le choc du ver informatique WannaCry et duNotPetya, ce nouveauapparaît moins problématique.La crainte d'une attaque de grande ampleur a commencé à poindre en mai dernier, lorsque Microsoft a mis en ligne une série de correctifs devant combler une faille présente sur Windows Server 2008 et Windows 7. Le 30 mai, la société soulignait l'urgence accrue de réaliser ces mises à jour, ce qui a été interprété ( notamment par les rédacteurs de Wired ) comme la prise en compte d'une menace sérieuse.Ces deux dernières années, le monde informatique a connu les deux cyberattaques les plus importantes de son histoire : WannaCry et NotPetya. Depuis, les autorités cherchent à éviter une troisième catastrophe : en juin dernier, l'agence de renseignements américaine (NSA) invitait à mettre à jour Windows 7 sans attendre pour prémunir le système d'exploitation de la faille logicielle, désormais baptisée BlueKeep.Quelques mois plus tard, les premiers piratages exploitant la faille sont en cours. Pourtant, l'attaque, qui aurait touché Kevin Beaumont, un chercheur en cybersécurité, semble bien moins sérieuse que ce que l'on craignait. D'après les données rapportées par le chercheur, le pirate aurait installé un logiciel de crypto-minage, exploitant la puissance de calcul de l'ordinateur-cible pour générer de la cryptomonnaie.rapporte qu'aucune donnée n'aurait été effacée. Contrairement au ver WannaCry, qui a investi 300 000 ordinateurs en quelques jours , il n'y a pas ici de signe d'auto-propagation du virus.Marcus Hutchins, chercheur chez Kryptos Logic, ajoute que le logiciel fait régulièrement planter l'ordinateur de sa victime. Cela indique un manque de fiabilité de la part d'un virus censé passer inaperçu. Avec ces informations, de nouveaux correctifs plus efficaces sont probablement sur les rails. Néanmoins, la prudence reste de mise. D'après les chiffres avancés par Errata Security, 735 000 ordinateurs sont vulnérables à la faille BlueKeep. Pour les ordinateurs disposant des systèmes d'exploitation concernés, il faudra penser à surveiller les prochaines mises à jour.