La NSA invite les utilisateurs à patcher leurs PC sous Windows 7 contre BlueKeep sans attendre

Une vulnérabilité affectant notamment Windows XP et Windows 7

La crainte d'un nouveau WannaCry

Source : TechRadar

La, agence de renseignements américaine, est toujours prête à monter au créneau quand il s'agit de défendre les citoyens du monde entier. Cette fois, elle tient à mettre en garde les propriétaires de PC des risques majeurs pour leur sécurité informatique, liés à une faille récemment découverte.Retour sur les faits : quelques semaines plus tôt,avait révélé l'existence d'une vulnérabilité majeure affectant d'. À l'époque, la faille ne possédait pas de nom, mais elle a depuis été baptisée, ou CVE-2019-0708 pour l'appellation technique.Pour protéger ses utilisateurs, l'entreprise avait alors publié un, y compris pour des systèmes d'exploitation dont elle n'assure plus le support (Windows XP et Windows Server 2003). Les OS plus récents, tels que Windows 8 ou Windows 10, ne sont, eux, pas touchés par la vulnérabilité.Problème : la. Et c'est précisément ce qui préoccupe la NSA. Car ces millions d'ordinateurs demeurent alors. Pour l'heure, aucune menace de ce type n'a été enregistrée, mais selon l'agence américaine, il ne serait qu'une question de temps avant que cela ne survienne.Et l'inconvénient d'une faille comme BlueKeep, c'est qu'elle est «», c'est-à-dire qu'elle peut, sans action nécessaire de la part des utilisateurs. Ce qui n'est pas sans rappeler le ransomware, qui fonctionnait de la sorte et qui avait fait des centaines de milliers de victimes Pour éviter qu'un tel désastre ne se reproduise, la NSA encourage donc vivement les utilisateurs d'anciennes versions de Windows àNous nous joignons à cette mise en garde, en vous rappelant que vous pouvez télécharger les correctifs sur le site de Microsoft . En revanche, si vous êtes un individu malveillant, nous vous demanderons de ne pas exploiter cette faille de sécurité pour diffuser un malware (on n'est jamais trop prudent).