Le site d'emploi Monster a laissé traîner des milliers de CV en ligne pendant plusieurs années

Des CV postés entre 2014 et 2017 exposés

Monster ne se sent pas responsable, le serveur appartenant à l'un de ses anciens clients

Le site internet de recrutement, qui génère 8 000 recherches, 2 800 annonces consultées et 29 curriculum vitae téléchargés par minute dans le monde, a fait une jolie boulette en. Le serveur tiers sur lequel les fichiers étaient hébergés contenait des informations confidentielles de milliers de membres, qui n'ont pas été informés de la faille, révèleLe serveur en question contenait potentiellement des milliers de CV, appartenant à des internautes qui étaient à la recherche d'un emploi, une large période d'exposition pour Monster. Parmi les données personnelles exposées sur le serveur, on pouvait retrouver des, des, ainsi que. La plupart des candidats touchés par la faille sont issus des États-Unis.Pour le moment, le nombre exact de CV exposés reste inconnu, maisnous indique que, daté de mai 2017. Des documents liés à l'immigration ont aussi été retrouvés sur le serveur.Du côté de Monster, la réaction est venue de Michael Jones (pas le chanteur, non), responsable de la protection de la vie privée de la société., a-t-il indiqué, tout en précisant queLe serveur a été sécurisé peu de temps après son signalement, au mois d'août. Monster révèle tout de même n'avoir pu avertir les utilisateurs de l'exposition de leurs données, ce qui constitue un manquement important, les sociétés devant au moins prévenir les procureurs généraux des États lorsque des violations de données ont lieu., s'est justifiée la société.