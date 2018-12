Affaire des puces chinoises espionnes : un audit lave Super Micro de tout soupçon

Un rapport d'experts dément la thèse des puces espionnes cachées

Vers la fin de l'affaire Super Micro ?



C'est probablement le dénouement d'une affaire qui a agité l'industrie high-tech durant des semaines. Le constructeur de serveursaffirme dans une lettre adressée à ses clients n'avoir trouvé aucune preuve de l'installation deespionnes sur ses équipements.Le constructeur ne se dit pas surpris du résultat de l'audit, réalisé par une équipe indépendante. Les investigations, selon les informations de Venture Beat , ont été menées par le cabinet Nardello & Co.Les experts ont analysé des cartes mères extraites des production actuelles de Super Micro, mais également la documentation de l'équipementier, sans trouver la moindre preuve deL'affaire Super Micro avait débuté lors de la publication d'une enquête complète de Bloomberg , affirmant que la Chine avait dissimulé descommuniquant avec ses services sur les serveurs du constructeur. L'article affirmait également que les principaux partenaires de l'entreprise, dont Apple et Amazon, avaient également été touchés par ce piratage.Les deux géants du web avaient réagi immédiatement en niant fermement les allégations du magazine, jusqu'à demanderde la part de l'organe de presse. Les agences gouvernementales américaines et britanniques avaient également fait part de leurs doutes, mais Bloomberg a maintenu ses informations jusqu'à aujourd'hui et n'a pas encore réagi à cet audit qui pourrait marquer la fin de l'affaire des puces espionnes.