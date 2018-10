Chipgate : l'une des sources à l'origine des révélations modifie sa position

Une théorie qui rejoint la réalité

Des doutes sérieux sur la véracité de l'enquête

L'article decontinue de faire des vagues. Le magazine a publié la semaine dernière une longue enquête affirmant que les autorités chinoises avaient placé une puce permettant d'accéder aux informations placées sur les serveurs d'entreprises ou d'organisations gouvernementales américaines. Les sociétés visées, dontetavaient vivement démenti les allégations du journal.Elles sont rejointes aujourd'hui par le chercheur en sécurité Joe Fitzpatrick. Le scientifique était l'une des rares personnes nommément citées par l'article. Il expliquait notamment comment il était possible en théorie de réaliser ce type d'attaque, en combinant l'installation de hardware sur un composant spécifique et d'un logiciel pirate permettant de récupérer le maximum de données possible. Il avait d'ailleurs démontré ces techniques lors de la conférenceen 2016, un événement dédié à laIl indiquait également que des observateurs peu expérimentés pouvaient se tromper lors de leurs vérifications et ne pas remarquer la présence d'une puce dans un ou plusieurs composants d'un circuit imprimé. C'est d'ailleurs la technique qui aurait été employée sur les serveurs de, où la puce espionne était cachée dans la carte-mère.Pourtant, M. Fitzpatrick revient aujourd'hui sur la manière dont ses propos ont été repris dans l'enquête deet se montre désormais bien plus sceptique à propos d'une supposée installation de puce chinoise sur les cartes-mères d'un grand nombre de serveurs informatiques.Dans le podcast Risky Business, le chercheur s'étonne désormais que «». Il ajoute qu' « i».Joe Fitzpatrick conclue que le journaliste avec qui il a échangé pour les besoins de l'article trouvait également l'idée farfelue mais que de nombreuses sources confirmaient ses informations. De quoi rendre encore plus floue cette histoire qui n'a pas fini de faire parler.