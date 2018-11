Origin (Electronic Arts) : un bug expose les données des joueurs

Accéder aux comptes Origin « à la barbe » des joueurs

Electronic Art voit s'exposer des problèmes de sécurité en cette fin d'année. L'éditeur de jeux vidéo a en effet étédans son logiciel, permettant à des pirates d'accéder aux informations personnelles des joueurs. Fâcheux.C'est unconnu sous le pseudonyme dequi a découvert le bug le 1er octobre selon ZDNet . Cette faille surviendrait lors de la: «».Cette méthode d'enregistrement est utilisée par de nombreuses applications sur le web et sur mobile. En général, l'URL est liée à l'adresse IP ou aux fichiers de cookies déjà enregistrés au nom de l'utilisateur, ce qui signifie qu'ils ne peuvent être utilisés par personne, à l'exception de lui-même....fonctionnait, jusqu'à une récente mise à jour, différemment. L'URL de connexion était en effet générée indépendamment de l'adresse IP ou du navigateur. «», indique Beard.Le chercheur a déclaré qu'un attaquant pourrait utiliser l'URL deautomatique pour collecter des informations sur le panneau de paramètres EA de l'utilisateur, comme le nom du joueur ou des informations bancaires.Depuis quelques heures, EA a réagi à la découverte de ce bug en publiant une mise à jour permettant de colmater cette jolie faille deLa société indique qu'aucune preuve n'avait permis d'affirmer que des utilisateurs malveillants ont exploité la faille durant les dernières semaines. Rien n'indique le contraire non plus.