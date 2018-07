Fuite de données sur l'application TimeHop : 21 millions de comptes compromis

« Parce que nous avons merdé »

Modifié le 12/07/2018 à 11h19

Dans un communiqué , la sociétéa d'abord annoncé que « seuls » les noms, adresses e-mail et numéros de téléphone de 21 millions d'utilisateurs avaient été dérobés.Aujourd'hui, on apprend que les pirates ont également réussi à se procurer les dates de naissance et les qualificatifs de genre des comptes piratés. Du reste, TimeHop assure qu'aucune photo, message ou quelconque donnée financière n'a pu fuiter.Pour quelle raison la société n'a-t-elle pas communiqué plus tôt au sujet de l'étendue des données piratées ? La réponse se trouve dans un long email envoyé par TimeHop à ses utilisateurs :Dans les faits, l'entreprise explique que le piratage a pu être commis grâce à l'absence d'identification à plusieurs facteurs sur ses serveurs. Il n'aura donc fallu aux hackers que 2 heures et 19 minutes pour s'emparer des données de 21 millions d'utilisateurs du service de photos.Pour fonctionner, TimeHop vous demande l'accès à vos différents comptes de réseaux sociaux, afin de pouvoir vous proposer ses services. Ponctuellement, l'application vous notifie de la disponibilité d'un « souvenir », associé à une photographie que vous avez publiée sur les réseaux sociaux. Les fameux, utilisés par l'application pour se connecter aux différents comptes sociaux, ont étésuite au piratage du 4 juillet. Difficile de dire si les pirates ont eu le temps de mettre la main sur des données Facebook, Twitter et Instagram.