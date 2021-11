Un nouveau design à l'approche pour la version web du Google Play Store

On remarque principalement la disparition du fond gris et de la barre latérale, qui permet d'accéder aux différentes catégories de la boutique. À la place, quatre sections principales (jeux, applications, films et livres) sont affichées de manière plus discrète en haut de la page. Pour retrouver les options liées au compte, aux modes de paiement ou encore aux abonnements, l'utilisateur doit désormais cliquer sur sa photo de profil en haut à droite.