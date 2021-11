Rarement en promo, l'Apple AirTag s'affiche à prix canon pour le Black Friday Amazon

Les AirTag sont donc des traqueurs d'objets qui communiquent en temps réel avec l'iPhone. Ces petits objets peuvent être glissés dans un sac ou une valise mais également attachés à vos clés grâce à un support prévu à cet effet, proposé à la fois par Apple ou par des accessoiristes tiers.

Comme toujours avec la marque à la Pomme, l'installation se fait en quelques secondes seulement. Il suffit de retirer la languette et votre smartphone affichera automatiquement une fenêtre contextuelle sur laquelle il faudra appuyer sur un bouton pour appairer votre AirTag. Et c'est tout. Simple et efficace.

L'application Localiser de l'iPhone vous permet ensuite de retrouver tous vos objets sur une carte mais également à proximité. Pour ce faire, une flèche vous donne la direction à suivre ainsi que la distance à laquelle votre AirTag se trouve. Suivez les indications et hop, en quelques secondes vous avez mis la main sur votre paire de clés ou votre porte-monnaie où qu'il se trouve dans la maison.

Si vous avez perdu un sac dans un train ou dans la rue, le AirTag va se connecter à l'ensemble des iPhone, iPad et Mac en circulation, soit un réseau de plusieurs centaines de millions d'appareils, de manière totalement sécurisée et confidentielle, afin que vous puissiez retrouver vos objets partout dans le monde.

Bien évidemment vous pouvez utiliser plusieurs AirTag en simultané. Chacun pourra être étiqueté dans l'application pour identifier chacun de vos objets équipés.