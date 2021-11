Excellent prix sur le pack caméra connectée Blink et Amazon Echo Show 5

Si Boulanger vend ce bundle, c'est parce que les deux objets se complètent. En reliant la caméra et l'Echo Show au Wifi, vous allez pouvoir afficher l'image sur votre assistant connecté. Mais bien sûr ce n'est pas la seule utilisation de ce dernier. Avec Alexa, vous allez pouvoir discuter, demander la météo, le trafic routier, les infos et des milliers d'autres choses.

Et comme l'Echo Show est doté d'un écran de 5,5", vous allez pouvoir regarder vos plateformes de streaming préférées. Prime Video, bien sûr, mais aussi Netflix, Salto, Molotov, YouTube, Twitch… Il suffit de les installer via l'app de votre smartphone ou directement depuis le store accessible sur l'appareil. Et vous aurez une vraie mini TV connectée, soit bien plus qu'un écran de surveillance pour votre caméra.

Pour revenir à celle-ci, elle filme en Full HD avec un angle de vue de 110°, jour et nuit. Il y a également un micro bidirectionnel, ce qui signifie que vous pouvez non seulement écouter ce qu'il se passe, mais aussi parler. Elle fonctionne avec deux piles lithium AAA pour une autonomie d'environ 2 ans.