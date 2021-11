"Thérapie digitale" : aux USA, un système de réalité virtuelle pour lutter contre le mal de dos

Un nouveau traitement qui repose sur la réalité virtuelle a été approuvé par la FDA, quelques semaines après l'autorisation donnée à un traitement pour soigner l'amblyopie chez les enfants . Cette fois-ci, EaseVRx créé par AppliedVR, a pour but de soulager les patients souffrant de douleurs chroniques au niveau du bas du dos. Pour ça, le traitement s'appuie sur les principes de la thérapie cognitive et comportementale, avec l'inclusion d'exercices de relaxation, des distractions sous la forme de jeux et de programmes virtuels, et des exercices pour améliorer son intéroception. Le casque de réalité virtuelle est accompagné d'un casque audio pour des exercices de respiration profonde.